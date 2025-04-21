Боруссия Д хочет подписать защитника Айнтрахта

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к 28-летнему немецкому защитнику Робину Коху, который сейчас выступает за "Айнтрахт Франкфурт".

По информации Флориана Плеттенберга, между представителями "Боруссии" и окружением игрока уже состоялся контакт, и в ближайшем будущем планируются более конкретные переговоры о возможном переходе.

Добавим, что в контракте Коха с "Айнтрахтом", который действует до 2027 года, этим летом есть клаусула об отступных в размере 18-20 миллионов евро.

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