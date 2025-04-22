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Нант - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Нант - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.04.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" состоится в этот вторник. Главная интрига в текущей кампании в Лиге 1 для парижан — попытка пройти сезон без поражений, а для "канареек" эта встреча является возможностью набрать очень важные очки, чтобы уберечь себя от возможного вылета в низший дивизион.
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Лига 1. 29-й тур
22 апреля. 21:45. Нант. "Стад де ла Божуар"
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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