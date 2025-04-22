  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Нант - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нант - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Нант - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.04.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Нант - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" состоится в этот вторник. Главная интрига в текущей кампании в Лиге 1 для парижан — попытка пройти сезон без поражений, а для "канареек" эта встреча является возможностью набрать очень важные очки, чтобы уберечь себя от возможного вылета в низший дивизион.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
6.80
5.00
1.44
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Лига 1. 29-й тур

22 апреля. 21:45. Нант. "Стад де ла Божуар"

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Нант - ПСЖ
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Нант - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 22.04.2025
yellow-arrow
Боруссия Д хочет подписать защитника Айнтрахта
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
Лига 1 Нант Пари Сен-Жермен смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости