Нант - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" состоится в этот вторник. Главная интрига в текущей кампании в Лиге 1 для парижан — попытка пройти сезон без поражений, а для "канареек" эта встреча является возможностью набрать очень важные очки, чтобы уберечь себя от возможного вылета в низший дивизион.

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Лига 1. 29-й тур

22 апреля. 21:45. Нант. "Стад де ла Божуар"

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2