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Сент-Этьену грозит снятие очков из-за инцидента в матче с Лионом
Об этом пишет L'Équipe
Фото: L`Equipe
ФК "Сент-Этьен" грозит серьезное наказание в виде снятия очков из-за произошедшего во время воскресного матча Лиги 1 против "Лиона".
В конце первого тайма встречи поединок был приостановлен. Один из болельщиков бросил с трибун неизвестный снаряд, попавший в ассистента главного арбитра.
Кроме инцидента с попаданием снаряда в ассистента арбитра, дисциплинарный комитет LFP также будет рассматривать вопрос чрезмерного использования пиротехники фанатами "Сент-Этьена" перед началом матча, что привело к задержке его старта.
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