Сент-Этьену грозит снятие очков из-за инцидента в матче с Лионом

ФК "Сент-Этьен" грозит серьезное наказание в виде снятия очков из-за произошедшего во время воскресного матча Лиги 1 против "Лиона".

В конце первого тайма встречи поединок был приостановлен. Один из болельщиков бросил с трибун неизвестный снаряд, попавший в ассистента главного арбитра.

Кроме инцидента с попаданием снаряда в ассистента арбитра, дисциплинарный комитет LFP также будет рассматривать вопрос чрезмерного использования пиротехники фанатами "Сент-Этьена" перед началом матча, что привело к задержке его старта.