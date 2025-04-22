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Сент-Этьену грозит снятие очков из-за инцидента в матче с Лионом

Франция

Об этом пишет L'Équipe

Сент-Этьену грозит снятие очков из-за инцидента в матче с Лионом

Фото: L`Equipe

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ФК "Сент-Этьен" грозит серьезное наказание в виде снятия очков из-за произошедшего во время воскресного матча Лиги 1 против "Лиона".

В конце первого тайма встречи поединок был приостановлен. Один из болельщиков бросил с трибун неизвестный снаряд, попавший в ассистента главного арбитра.

Кроме инцидента с попаданием снаряда в ассистента арбитра, дисциплинарный комитет LFP также будет рассматривать вопрос чрезмерного использования пиротехники фанатами "Сент-Этьена" перед началом матча, что привело к задержке его старта.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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