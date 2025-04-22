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Лига 1. Нант - ПСЖ 1:1. Канарейки во второй раз в сезоне отбирают очки у парижан
Однако беспроигрышная серия подопечных Луиса Энрике в чемпионате продолжается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" закончился результативной ничьей.
Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Лига 1. 29-й тур
Стадион: "Стад де ла Божуар" (Нант)
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
"Нант" — "ПСЖ" 1:1
Голы: Дуглас Аугусто (83) — Витинья (33)
"Нант": Карлгрен — Козза, Паллуа (Мохамед, 73), Зезе, Кастеллетто, Амиан — Дуглас Аугусто, Чиривелья (Кадевере, 86), Лепенан — Симон, Аблин (Сантонз, 86)
"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш (Пачо, 62), Беральдо, Маркиньос, Невеш — Руис, Витинья, Заир-Эмери (Барколя, 62) — Кварацхелия (Маюлу, 71), Дембеле (Дуэ, 63), Ли Кан Ин (Рамуш, 63)
Предупреждения: Кастеллетто (77), Чиривелья (79)
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