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Лига 1. Нант - ПСЖ 1:1. Канарейки во второй раз в сезоне отбирают очки у парижан

Франция
Обновлено

Однако беспроигрышная серия подопечных Луиса Энрике в чемпионате продолжается

Лига 1. Нант - ПСЖ 1:1. Канарейки во второй раз в сезоне отбирают очки у парижан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" закончился результативной ничьей.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...

Лига 1. 29-й тур

Стадион: "Стад де ла Божуар" (Нант)

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

"Нант" — "ПСЖ" 1:1

Голы: Дуглас Аугусто (83) — Витинья (33)

"Нант": Карлгрен — Козза, Паллуа (Мохамед, 73), Зезе, Кастеллетто, Амиан — Дуглас Аугусто, Чиривелья (Кадевере, 86), Лепенан — Симон, Аблин (Сантонз, 86)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш (Пачо, 62), Беральдо, Маркиньос, Невеш — Руис, Витинья, Заир-Эмери (Барколя, 62) — Кварацхелия (Маюлу, 71), Дембеле (Дуэ, 63), Ли Кан Ин (Рамуш, 63)

Предупреждения: Кастеллетто (77), Чиривелья (79)

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