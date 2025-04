ПСЖ установил новый рекорд топ-5 лиг Европы после ничьей с Нантом

На стадионе "Ла Божуар" встретились местный "Нант" и столичный "ПСЖ". Счет в матче открыл португальский полузащитник парижан Витинья. Во втором тайме "Нант" сумел ответить голом Дугласа Аугусто. Вместе с "Реймсом", "Нант" стал лишь второй командой Лиги 1, которая не проиграла "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике в этом сезоне.

Несмотря на это, "ПСЖ" все равно вошел в историю. Благодаря ничьей с "Нантом" (1:1), парижская команда установила новый рекорд топ-5 европейских лиг – 39 матчей без поражений в чемпионате на выезде. Это больше, чем у "Милана" Фабио Капелло, который имел серию из 38 игр в 1993 году.

PSG have set a new record for the longest unbeaten away run in the history of Europe's Top 5 leagues. ????



◎ 39 away games

◎ 30 wins

◎ 9 draws

◉ 0 defeats



Milan's record from 1993 has finally been broken. ???? pic.twitter.com/8IMVbawtxg