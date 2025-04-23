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ПСЖ установил новый рекорд топ-5 лиг Европы после ничьей с Нантом

Франция

Невероятное достижение

ПСЖ установил новый рекорд топ-5 лиг Европы после ничьей с Нантом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На стадионе "Ла Божуар" встретились местный "Нант" и столичный "ПСЖ". Счет в матче открыл португальский полузащитник парижан Витинья. Во втором тайме "Нант" сумел ответить голом Дугласа Аугусто. Вместе с "Реймсом", "Нант" стал лишь второй командой Лиги 1, которая не проиграла "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике в этом сезоне.

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Несмотря на это, "ПСЖ" все равно вошел в историю. Благодаря ничьей с "Нантом" (1:1), парижская команда установила новый рекорд топ-5 европейских лиг – 39 матчей без поражений в чемпионате на выезде. Это больше, чем у "Милана" Фабио Капелло, который имел серию из 38 игр в 1993 году.

Добавим, что последний раз "ПСЖ" проигрывал в Лиге 1 на выезде более двух лет назад в матче против "Монако".

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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