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ПСЖ установил новый рекорд топ-5 лиг Европы после ничьей с Нантом
Невероятное достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На стадионе "Ла Божуар" встретились местный "Нант" и столичный "ПСЖ". Счет в матче открыл португальский полузащитник парижан Витинья. Во втором тайме "Нант" сумел ответить голом Дугласа Аугусто. Вместе с "Реймсом", "Нант" стал лишь второй командой Лиги 1, которая не проиграла "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике в этом сезоне.
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Несмотря на это, "ПСЖ" все равно вошел в историю. Благодаря ничьей с "Нантом" (1:1), парижская команда установила новый рекорд топ-5 европейских лиг – 39 матчей без поражений в чемпионате на выезде. Это больше, чем у "Милана" Фабио Капелло, который имел серию из 38 игр в 1993 году.
PSG have set a new record for the longest unbeaten away run in the history of Europe's Top 5 leagues. ????— Squawka (@Squawka) April 22, 2025
◎ 39 away games
◎ 30 wins
◎ 9 draws
◉ 0 defeats
Milan's record from 1993 has finally been broken. ???? pic.twitter.com/8IMVbawtxg
Добавим, что последний раз "ПСЖ" проигрывал в Лиге 1 на выезде более двух лет назад в матче против "Монако".
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