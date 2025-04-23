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Главный тренер ПСЖ высказался после матча против Нанта
На выезде играть тяжело
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился впечатлениями после ничьей против "Нанта" (1:1) в рамках перенесенного 29-го тура Лиги 1.
"Прежде всего, я считаю, что мы должны быть довольны, ведь побили невероятный рекорд, который принадлежал "Милану". Достичь такого результата очень сложно, потому что нужно демонстрировать стабильность в течение нескольких сезонов, а выездные матчи – это совсем другое испытание. Всегда трудно играть на выезде, особенно на таком стадионе, как в Нанте, с прекрасной атмосферой.
Мы довольны, но в то же время допустили несколько ошибок, которыми "Нант" воспользовался, чтобы забить. В итоге имеем ничью и должны двигаться дальше. Думаю, мы контролировали игру, сдерживали их контратаки и доминировали, создавая моменты. Теперь нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на пятничном матче – он будет совсем другим", – сказал Энрике.
Добавим, что свой следующий матч "ПСЖ" проведет 25 апреля против "Ниццы".
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