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Чемпион теряет очки. Нант - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча
Достойное сопротивление хозяев поля
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" упустил победу в поединке с "Нантом" в 29-м туре чемпионата Франции.
На результативный удар Витиньи в первом тайме "канарейки" ответили голом Дугласа Аугусто на 83-й минуте.
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Лига 1. 29-й тур
Стадион: "Стад де ла Божуар" (Нант)
"Нант" — "ПСЖ" 1:1
Голы: Дуглас Аугусто (83) — Витинья (33)
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