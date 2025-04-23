  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Чемпион теряет очки. Нант - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион теряет очки. Нант - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция
Обновлено

Достойное сопротивление хозяев поля

Чемпион теряет очки. Нант - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" упустил победу в поединке с "Нантом" в 29-м туре чемпионата Франции.

На результативный удар Витиньи в первом тайме "канарейки" ответили голом Дугласа Аугусто на 83-й минуте.

Читайте такжеПСЖ установил новый рекорд топ-5 лиг Европы после ничьей с Нантом

Лига 1. 29-й тур

Стадион: "Стад де ла Божуар" (Нант)

"Нант" — "ПСЖ" 1:1

Голы: Дуглас Аугусто (83) — Витинья (33)

По теме
yellow-arrow
Капитан Лиона может покинуть клуб уже этим летом
yellow-arrow
Вошел в историю. Ветеран Нанта провел юбилейный матч в Лиге 1
yellow-arrow
Главный тренер ПСЖ высказался после матча против Нанта 
Лига 1 Нант обзор Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости