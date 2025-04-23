Чемпион теряет очки. Нант - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

"Пари Сен-Жермен" упустил победу в поединке с "Нантом" в 29-м туре чемпионата Франции.

На результативный удар Витиньи в первом тайме "канарейки" ответили голом Дугласа Аугусто на 83-й минуте.



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Лига 1. 29-й тур

Стадион: "Стад де ла Божуар" (Нант)

"Нант" — "ПСЖ" 1:1

Голы: Дуглас Аугусто (83) — Витинья (33)