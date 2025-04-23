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Вошел в историю. Ветеран Нанта провел юбилейный матч в Лиге 1

Франция

Невероятное достижение

Вошел в историю. Ветеран Нанта провел юбилейный матч в Лиге 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В перенесенном матче 29-го тура между "Нантом" и "ПСЖ" (1:1) центральный защитник "Нанта" Николя Паллуа вошел в историю, проведя свой 300-й юбилейный матч в Лиге 1.

В возрасте 37 лет француз стал десятым активным футболистом, которому покорилась такая отметка в чемпионате Франции. На его счету 9 голов и 7 результативных передач за этот период в составе "Валансьена", "Бордо" и "Нанта".

"Канарейки" поздравили своего лидера обороны с этим достижением в соцсетях, выложив соответствующий пост.

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Напомним, что Николя Паллуа присоединился к "Нанту" за 2 миллиона евро из "Бордо" летом 2017 года.

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Источник:
FC Nantes
Опубликовал: Андрей Журба
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