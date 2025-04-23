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Капитан Лиона может покинуть клуб уже этим летом

Франция

Не будет подписывать контракт 

Капитан Лиона может покинуть клуб уже этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации L'Équipe, 33-летний нападающий "Лиона" Александр Ляказетт, скорее всего, не продлит контракт с клубом и может покинуть его на правах свободного агента. Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.

После прихода на тренерский мостик Паулу Фонсеки игрового времени для бывшего форварда "Арсенала" стало меньше. Зато летний новичок Жорж Микаутадзе получает все больше минут под руководством португальца, что может свидетельствовать об изменении вектора в атаке "Лиона".

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Стоит отметить, что Ляказетт уже был близок к уходу из родного клуба прошлым летом. К нему проявляли интерес команды из Саудовской Аравии, но тогда француз отказался от переезда в Про-лигу, выбрав участие в Лиге Европы вместе с "Лионом". Если интерес со стороны саудовских клубов сохранится, переход туда на правах свободного агента этим летом выглядит вполне возможным.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 16 голов и 3 ассиста в 39 матчах за "Лион" во всех турнирах.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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