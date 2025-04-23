Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Лиона может покинуть клуб уже этим летом
Не будет подписывать контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации L'Équipe, 33-летний нападающий "Лиона" Александр Ляказетт, скорее всего, не продлит контракт с клубом и может покинуть его на правах свободного агента. Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.
После прихода на тренерский мостик Паулу Фонсеки игрового времени для бывшего форварда "Арсенала" стало меньше. Зато летний новичок Жорж Микаутадзе получает все больше минут под руководством португальца, что может свидетельствовать об изменении вектора в атаке "Лиона".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Стоит отметить, что Ляказетт уже был близок к уходу из родного клуба прошлым летом. К нему проявляли интерес команды из Саудовской Аравии, но тогда француз отказался от переезда в Про-лигу, выбрав участие в Лиге Европы вместе с "Лионом". Если интерес со стороны саудовских клубов сохранится, переход туда на правах свободного агента этим летом выглядит вполне возможным.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 16 голов и 3 ассиста в 39 матчах за "Лион" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Чуть не дошло до драки. Журналист рассказал о конфликте Ашура с игроком Полесья
- Сверхрезультативный нападающий ПСЖ привлек внимание четырех топ-клубов АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО