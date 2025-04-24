Владелец Сент-Этьена заявил о еврокубковых амбициях команды

Угроза вылета в Лигу 2 нависает над "Сент-Этьеном", однако это не ставит под угрозу долгосрочный проект клуба, как отметил владелец Ларри Таненбаум в интервью для L'Équipe.

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Таненбаум является генеральным директором Kilmer Sports Ventures, которая приобрела "Сент-Этьен" прошлым летом, когда команда вернулась в Лигу 1 после двух сезонов в Лиге 2. Однако "Сент-Этьен" весь сезон ведет борьбу за выживание. Но независимо от краткосрочной судьбы "Сент-Этьена", Таненбаум подчеркивает долгосрочный подход и свою приверженность к клубу.

"Вылет в Лигу 2? Это будет шаг назад, но это не изменит ничего в нашем проекте. Это не одноразовая инвестиция, а создание поколения, способного выигрывать трофеи. То, что нам нужно делать, так это продолжать строить и планировать будущее. Если это требует больше денег или больше времени – это часть нашего плана. Возвращение в еврокубки? Да, но я думаю, что ваш настоящий вопрос – когда? Мы терпеливы. Терпение – это незаменимое качество в этом мире, но оно ничего не стоит без амбиций", – сказал Таненбаум.

Добавим, что за четыре тура до конца сезона "Сент-Этьен" занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Франции с 27 очками. Столько же имеет "Гавр" который находится в зоне переходных матчей.