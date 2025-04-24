Франк Рибери возвращается в Марсель по случаю 125-летия клуба

Как и многие другие легендарные игроки, Франк Рибери примет участие в гала-матче, посвященном 125-летию "Марселя", который состоится 2 мая на "Велодроме".

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Notre mythique numéro 7️⃣ fera vibrer une nouvelle fois l'@orangevelodrome pour les ???????????? ???????????? du club ! ????????️



????️ Vos billets ???? https://t.co/YoNkllPgst pic.twitter.com/WGizzC6egh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2025

Дидье Дрогба, Самир Насри, Мамаду Нианг, Эрик Ди Меко, Бенуа Шейру, Робер Пирес. Имена настоящих звезд, которые выйдут на поле в Марселе. И теперь к этому списку присоединяется Франк Рибери – о его участии "Марсель" объявил в среду в соцсетях. "Кайзер Франк дома", – написал клуб, пообещав множество сюрпризов, анимаций и праздничных моментов для болельщиков.

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Напомним, что Франк Рибери перешел в "Марсель" летом 2005-го из "Галатасарая" и провел 89 матчей (18 голов), прежде чем в 2007 году перейти в "Баварию". Именно в "Марселе" он получил вызов в сборную Франции, с которой дошел до финала ЧМ-2006.