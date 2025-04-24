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Тренер ПСЖ - о матче с Арсеналом в ЛЧ: Мы не планируем работать над стандартами
Энрике высказался о соперниках ПСЖ в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике рассказал, что его команда не планирует уделять особое внимание отработке стандартных положений перед предстоящим полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Арсенала".
"Мы не планируем работать над стандартами, потому что очень хорошо знаю "Арсенал". Мы уже встречались с ними в этом сезоне. Ключевые сильные и слабые стороны, которые помогли нам дойти так далеко, остаются неизменными", - сказал специалист.
Напомним, что первый матч полуфинала ЛЧ "Арсенал" - "ПСЖ" стартует 29 апреля в 22:00 по Киеву.
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