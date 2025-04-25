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Луис Энрике рассказал о том, кого он считает лучшим полузащитником в мире

Франция

Неудивительно, что назвал своего игрока

Луис Энрике рассказал о том, кого он считает лучшим полузащитником в мире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На пресс-конференции перед поединком Лиги 1 против "Ниццы" главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике заявил, что не видит в мире лучшего полузащитника, чем Витиньо.

"Он без сомнения является одним из лучших игроков мира на своей позиции. Я не могу вспомнить кого-то лучшего в центре поля. Возможно, я ошибаюсь, но это бывает нечасто", – сказал Луис Энрике.

Португальский полузащитник стал ключевой фигурой в центре поля "ПСЖ" с момента своего перехода в клуб прошлым летом. В этом сезоне на его счету 7 голов и 2 ассиста в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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