Звезда Монако объяснил, почему сделал свой выбор в пользу сборной Дании

В марте перед 22-летним нападающим "Монако" Микой Биеретом стоял серьезный выбор. Он родился в Лондоне, его мать – боснийка, а отец – наполовину немец, наполовину датчанин. Поэтому Биерет имел право играть за Англию, Данию, Германию и Боснию и Герцеговину, но он остановился на Дании, за которую ранее выступал на юношеском уровне. В интервью L'Équipe футболист рассказал о своем решении.

"Мой отец – очень важный человек не только в моей жизни, но и в карьере. Он сопровождал меня на каждом этапе. Я выбрал Данию в 14 или 15 лет. Для меня это было естественно. Перед последней международной паузой я поговорил с представителями всех сборных (Англии, Дании, Германии и Боснии) из уважения. Иметь связь с таким количеством стран – это нечто особенное. Мое решение, вероятно, не порадовало Джамала (Мусиалу, близкого друга Биерета со времен, проведенных в академии "Челси"), но именно оно сделало меня счастливым", – сказал Биерет.

Добавим, что в этом сезоне Мика успел провести 16 матчей за "Монако" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 3 ассиста.