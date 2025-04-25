Лион продлил спонсорское соглашение с известной авиакомпанией

"Лион" сообщил на своем сайте о продлении сотрудничества с Emirates, крупнейшей международной авиакомпанией в мире. Компания будет спонсором на футболках клуба до конца сезона 2029/30.

Emirates et l'Olympique Lyonnais continuent leur histoire commune : la plus grande compagnie aérienne internationale au monde prolonge son partenariat avec le club.



La compagnie continuera d’être sponsor maillot du club pour cinq saisons supplémentaires, jusqu’à la fin de la… pic.twitter.com/HIBpRDYiTX — Olympique Lyonnais (@OL) April 25, 2025

"Мы рады продолжить наше приключение вместе с Emirates на следующие пять сезонов и вместе исследовать многочисленные возможности, открывающиеся перед нами. Отношения, которые были построены между нашими командами с 2020 года, будут только укрепляться, чтобы дарить нашим болельщикам незабываемые моменты единения и побега от обыденности через футбол", – сказал владелец "Лиона" Джон Текстор.

Добавим, что во Франции авиакомпания также является спонсором велокоманды UAE Team Emirates, которая неоднократно побеждала на Тур де Франс, а также официальным авиаперевозчиком и премиум-партнером Ролан-Гаррос.