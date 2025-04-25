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Лион продлил спонсорское соглашение с известной авиакомпанией
До конца сезона 2029/30
Фото - www.ol.fr
"Лион" сообщил на своем сайте о продлении сотрудничества с Emirates, крупнейшей международной авиакомпанией в мире. Компания будет спонсором на футболках клуба до конца сезона 2029/30.
Emirates et l'Olympique Lyonnais continuent leur histoire commune : la plus grande compagnie aérienne internationale au monde prolonge son partenariat avec le club.— Olympique Lyonnais (@OL) April 25, 2025
La compagnie continuera d’être sponsor maillot du club pour cinq saisons supplémentaires, jusqu’à la fin de la… pic.twitter.com/HIBpRDYiTX
"Мы рады продолжить наше приключение вместе с Emirates на следующие пять сезонов и вместе исследовать многочисленные возможности, открывающиеся перед нами. Отношения, которые были построены между нашими командами с 2020 года, будут только укрепляться, чтобы дарить нашим болельщикам незабываемые моменты единения и побега от обыденности через футбол", – сказал владелец "Лиона" Джон Текстор.
Добавим, что во Франции авиакомпания также является спонсором велокоманды UAE Team Emirates, которая неоднократно побеждала на Тур де Франс, а также официальным авиаперевозчиком и премиум-партнером Ролан-Гаррос.
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