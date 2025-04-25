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Лион продлил спонсорское соглашение с известной авиакомпанией

Франция

До конца сезона 2029/30

Лион продлил спонсорское соглашение с известной авиакомпанией

Фото - www.ol.fr

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"Лион" сообщил на своем сайте о продлении сотрудничества с Emirates, крупнейшей международной авиакомпанией в мире. Компания будет спонсором на футболках клуба до конца сезона 2029/30.

"Мы рады продолжить наше приключение вместе с Emirates на следующие пять сезонов и вместе исследовать многочисленные возможности, открывающиеся перед нами. Отношения, которые были построены между нашими командами с 2020 года, будут только укрепляться, чтобы дарить нашим болельщикам незабываемые моменты единения и побега от обыденности через футбол", – сказал владелец "Лиона" Джон Текстор.

Добавим, что во Франции авиакомпания также является спонсором велокоманды UAE Team Emirates, которая неоднократно побеждала на Тур де Франс, а также официальным авиаперевозчиком и премиум-партнером Ролан-Гаррос.

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Франция Лион Джон Текстор
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Источник:
OL
Опубликовал: Алексей Полищук
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