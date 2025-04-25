Кейлор Навас рассказал, что перешел в ПСЖ вопреки собственному желанию

В 38 лет Кейлор Навас продолжил карьеру в Аргентине, присоединившись к "Ньюэллс Олд Бойз". Однако недавно бывший вратарь "Реала" и "ПСЖ" дал откровенное интервью, в котором вспомнил свой переход во французский клуб. Костариканец признался, что не хотел покидать "Реал", но был вынужден это сделать.

"Я хотел уйти так же сильно, как хотел бы умереть. Я помню эту фразу. Это решение, которое принимается не сердцем, а учитывая футбол. Я покинул Мадрид, потому что не имел достаточно игрового времени, а другая команда могла его мне дать... Если бы я слушал сердце, то остался бы в "Реале" на всю жизнь", – сказал Навас.

Добавим, что Навас провел за "ПСЖ" 114 матчей во всех турнирах, пропустив 94 гола и 52 раза сохранив свои ворота "сухими".