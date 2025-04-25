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Кейлор Навас рассказал, что перешел в ПСЖ вопреки собственному желанию

Франция

Решение, которое принимается не сердцем

Кейлор Навас рассказал, что перешел в ПСЖ вопреки собственному желанию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 38 лет Кейлор Навас продолжил карьеру в Аргентине, присоединившись к "Ньюэллс Олд Бойз". Однако недавно бывший вратарь "Реала" и "ПСЖ" дал откровенное интервью, в котором вспомнил свой переход во французский клуб. Костариканец признался, что не хотел покидать "Реал", но был вынужден это сделать.

"Я хотел уйти так же сильно, как хотел бы умереть. Я помню эту фразу. Это решение, которое принимается не сердцем, а учитывая футбол. Я покинул Мадрид, потому что не имел достаточно игрового времени, а другая команда могла его мне дать... Если бы я слушал сердце, то остался бы в "Реале" на всю жизнь", – сказал Навас.

Добавим, что Навас провел за "ПСЖ" 114 матчей во всех турнирах, пропустив 94 гола и 52 раза сохранив свои ворота "сухими".

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Кейлор Навас Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен
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Источник:
El Larguero
Опубликовал: Алексей Полищук
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