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Кейлор Навас рассказал, что перешел в ПСЖ вопреки собственному желанию
Решение, которое принимается не сердцем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 38 лет Кейлор Навас продолжил карьеру в Аргентине, присоединившись к "Ньюэллс Олд Бойз". Однако недавно бывший вратарь "Реала" и "ПСЖ" дал откровенное интервью, в котором вспомнил свой переход во французский клуб. Костариканец признался, что не хотел покидать "Реал", но был вынужден это сделать.
"Я хотел уйти так же сильно, как хотел бы умереть. Я помню эту фразу. Это решение, которое принимается не сердцем, а учитывая футбол. Я покинул Мадрид, потому что не имел достаточно игрового времени, а другая команда могла его мне дать... Если бы я слушал сердце, то остался бы в "Реале" на всю жизнь", – сказал Навас.
Добавим, что Навас провел за "ПСЖ" 114 матчей во всех турнирах, пропустив 94 гола и 52 раза сохранив свои ворота "сухими".
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