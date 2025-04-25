  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Защитник ПСЖ высказался о стремлении команды завершить сезон без поражений

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник ПСЖ высказался о стремлении команды завершить сезон без поражений

Франция

Хотят войти в историю

Защитник ПСЖ высказался о стремлении команды завершить сезон без поражений

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" осталось лишь четыре матча до исторического достижения в Лиге 1. Если действующий чемпион сможет сохранить свою беспроигрышную серию до конца сезона, то станет первой командой в истории чемпионата Франции, которая прошла сезон без поражений.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ближайшим к этому был "Нант" в сезоне 1994/95, который проиграл лишь один матч из 38. Это достижение приобрело особое значение для парижан в решающий момент сезона, поэтому защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш подчеркнул в интервью, что команда стремится побить этот рекорд.

"Мы уже чемпионы, но если мы не проиграем – это только лучше для нас. Я бы сказал, что команда постоянно об этом думает, потому что это важно и для нас, и для клуба. Это добавляет нам амбиций", – сказал Мендеш.

Добавим, что у парижан остались матчи против "Ниццы", "Страсбура", "Монпелье" и "Осера".

Читайте такжеПСЖ установил новый рекорд топ-5 лиг Европы после ничьей с Нантом
По теме
yellow-arrow
Кейлор Навас рассказал, что перешел в ПСЖ вопреки собственному желанию
yellow-arrow
Лион продлил спонсорское соглашение с известной авиакомпанией
yellow-arrow
Тоттенхэм хочет подписать перспективного воспитанника ПСЖ 
Лига 1 Пари Сен-Жермен Нуну Мендеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости