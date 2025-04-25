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Защитник ПСЖ высказался о стремлении команды завершить сезон без поражений
Хотят войти в историю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" осталось лишь четыре матча до исторического достижения в Лиге 1. Если действующий чемпион сможет сохранить свою беспроигрышную серию до конца сезона, то станет первой командой в истории чемпионата Франции, которая прошла сезон без поражений.
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Ближайшим к этому был "Нант" в сезоне 1994/95, который проиграл лишь один матч из 38. Это достижение приобрело особое значение для парижан в решающий момент сезона, поэтому защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш подчеркнул в интервью, что команда стремится побить этот рекорд.
"Мы уже чемпионы, но если мы не проиграем – это только лучше для нас. Я бы сказал, что команда постоянно об этом думает, потому что это важно и для нас, и для клуба. Это добавляет нам амбиций", – сказал Мендеш.
Добавим, что у парижан остались матчи против "Ниццы", "Страсбура", "Монпелье" и "Осера".
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