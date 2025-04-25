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ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
ПСЖ - Ницца: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.04.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
Фото: Paris Saint-Germain, Х
25 апреля состоится матч Лиги 1, где "ПСЖ" сыграет против "Ниццы".
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Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Лига 1. 31-й тур
25 апреля. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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