  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

ПСЖ - Ницца: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.04.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото: Paris Saint-Germain, Х

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

25 апреля состоится матч Лиги 1, где "ПСЖ" сыграет против "Ниццы".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Favbet
1.76
4.35
4.15
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Лига 1. 31-й тур
25 апреля. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
ПСЖ - Ницца
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
ПСЖ - Ницца. Анонс и прогноз матча 31-го тура Лиги 1 на 25.04.2025
yellow-arrow
Европейские топ-клубы следят за вратарем Челси
yellow-arrow
Защитник ПСЖ высказался о стремлении команды завершить сезон без поражений
Ницца Пари Сен-Жермен смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости