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Арне Слот намекнул на возможные изменения в составе Ливерпуля летом

Франция

Специалист ответил на вопросы журналистов

Арне Слот намекнул на возможные изменения в составе Ливерпуля летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими мыслями относительно летних планов клуба. В своем комментарии специалист намекнул на возможные изменения в составе команды.

"Иногда полезно влить в команду новую энергию, новых игроков, но нужно найти баланс. В прошлом сезоне мы сделали выбор оставить всех... Посмотрим, куда мы пойдем в следующем сезоне", - сказал Слот.

Напомним, что 27 апреля "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом". Начало - в 18:30 по Киеву.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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