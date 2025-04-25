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Арне Слот намекнул на возможные изменения в составе Ливерпуля летом
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими мыслями относительно летних планов клуба. В своем комментарии специалист намекнул на возможные изменения в составе команды.
"Иногда полезно влить в команду новую энергию, новых игроков, но нужно найти баланс. В прошлом сезоне мы сделали выбор оставить всех... Посмотрим, куда мы пойдем в следующем сезоне", - сказал Слот.
Напомним, что 27 апреля "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом". Начало - в 18:30 по Киеву.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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