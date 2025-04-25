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Лига 1. ПСЖ - Ницца 1:3. Рекорда не будет
Первое поражение парижан в этом сезоне в чемпионате Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на абсолютное преимущество в матче, "Пари Сен-Жермен" проиграл дома "Ницце", пропустив трижды.
Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Лига 1. 31-й тур
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
"ПСЖ" — "Ницца" 1:3
Голы: Руис (41) — Сансон (34, 46), Ндаишимийе (70)
"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос (Беральдо, 69), Хакими — Руис (Маюлу, 78), Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 59) — Кварацхелия, Дембеле (Рамуш, 68), Дуэ (Барколя, 59)
"Ницца": Булка — Бар, Ндаишимийе, Абдельмонем (Менди, 67) — Абди (Луше, 86), Росарио, Будауи, Клосс — Сансон (Сантамария, 67), Буанани (Диоп, 75) — Лаборд (Гессан, 86)
Предупреждения: Невеш (45+2), Мендеш (68), Заир-Эмери (72) — Абди (43)
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