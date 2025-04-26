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Гимнасты во втором сезоне кряду победили парижан на выезде. ПСЖ – Ницца 1:3. Обзор матча

Франция

Орлы продолжают борьбу за медали

Гимнасты во втором сезоне кряду победили парижан на выезде. ПСЖ – Ницца 1:3. Обзор матча

Фото: Paris Saint-Germain, X

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В первом тайме команды обменялись точными ударами. После перерыва гости отличились дважды, продемонстрировав 100% реализацию. "Красно-синие" давили (владение 79%) и активно угрожали воротам, нанеся 18 ударов. Но "Олимпик" сохранил преимущество.

У подопечных Энрике 78 очков (1-е место). 3 мая столичный гранд поедет к "Страсбургу". "Гимнасты" выходят на 4-ю позицию (54 балла). В ближайшую пятницу коллектив будет принимать "Реймс".

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Смотрите обзор матча 31 тура Лиги 1

Париж. Парк де Пренс, 42 000 зрителей

ПСЖ – Ницца 1:3

Голы: Руис, 41 – Сансон, 34, 46, Ндаишимие, 70

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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