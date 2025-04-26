Известно, сколько продержалась серия ПСЖ без поражений в чемпионате Франции

Вчера "ПСЖ" проиграл впервые в сезоне чемпионата Франции.

В пятницу, 25 апреля, подопечные Луиса Энрике проиграли "Ницце" со счетом 3:1. Отмечается, что до вчерашнего дня у столичного клуба было 30 матчей без поражений, среди которых 24 победы и 6 ничьих.

В этом месяце "ПСЖ" стали чемпионами чемпионата Франции.