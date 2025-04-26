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Известно, сколько продержалась серия ПСЖ без поражений в чемпионате Франции

Франция

Остановили их орлята

Известно, сколько продержалась серия ПСЖ без поражений в чемпионате Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "ПСЖ" проиграл впервые в сезоне чемпионата Франции.

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В пятницу, 25 апреля, подопечные Луиса Энрике проиграли "Ницце" со счетом 3:1. Отмечается, что до вчерашнего дня у столичного клуба было 30 матчей без поражений, среди которых 24 победы и 6 ничьих.

В этом месяце "ПСЖ" стали чемпионами чемпионата Франции.

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Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
Opta
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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