Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, сколько продержалась серия ПСЖ без поражений в чемпионате Франции
Остановили их орлята
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "ПСЖ" проиграл впервые в сезоне чемпионата Франции.
Читайте такжеЛига 1. ПСЖ - Ницца 1:3. Рекорда не будет
В пятницу, 25 апреля, подопечные Луиса Энрике проиграли "Ницце" со счетом 3:1. Отмечается, что до вчерашнего дня у столичного клуба было 30 матчей без поражений, среди которых 24 победы и 6 ничьих.
В этом месяце "ПСЖ" стали чемпионами чемпионата Франции.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Opta
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Известно, где Динамо будет проводить еврокубковые матчи следующего сезона
- Все серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании
- "Тогда были другие времена". Легендарный футболист киевского Динамо отреагировал на награду от Конгресса УАФ
- Лига 1. ПСЖ - Ницца 1:3. Рекорда не будет
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000