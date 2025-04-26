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Голкипер Ниццы установил рекорд в матче против ПСЖ
Речь идет о текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке ПСЖ против “Ниццы” подопечные Луиса Энрике нанесли в створ ворот соперника 13 ударов, но забили один гол.
Героем вечера стал польский голкипер "орлят" Марцин Булка, который оформил 12 сейвов. Как сообщает Opta, он установил сразу два достижения.
Такое количество парированных ударов за один матч – самое большое среди всех голкиперов Лиги 1 этого сезона. Также это рекорд для вратарей “Ниццы” за всю историю подсчетов статистического портала Opta (с 2006 года).
12 - Marcin Bulka a réalisé son plus haut total d’arrêts en Ligue 1 ce soir (12), signant au passage un record pour un gardien de Nice dans l’élite depuis qu’Opta l’analyse (2006/07). Envergure. https://t.co/O94X3r5btu pic.twitter.com/JIurFdvMd1— OptaJean (@OptaJean) April 25, 2025
Отметим, что с 2019 по 2022 год поляк находился на контракте с ПСЖ, однако за первую команду провел два матча. Несколько раз он шел в аренду, а в июле 2022 года "Ницца" выкупила его за два миллиона евро.
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