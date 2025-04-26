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Голкипер Ниццы установил рекорд в матче против ПСЖ

Франция
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Речь идет о текущем сезоне

Голкипер Ниццы установил рекорд в матче против ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке ПСЖ против “Ниццы” подопечные Луиса Энрике нанесли в створ ворот соперника 13 ударов, но забили один гол.

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Героем вечера стал польский голкипер "орлят" Марцин Булка, который оформил 12 сейвов. Как сообщает Opta, он установил сразу два достижения.

Такое количество парированных ударов за один матч – самое большое среди всех голкиперов Лиги 1 этого сезона. Также это рекорд для вратарей “Ниццы” за всю историю подсчетов статистического портала Opta (с 2006 года).

Отметим, что с 2019 по 2022 год поляк находился на контракте с ПСЖ, однако за первую команду провел два матча. Несколько раз он шел в аренду, а в июле 2022 года "Ницца" выкупила его за два миллиона евро.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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