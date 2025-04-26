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Капитан ПСЖ о матче с Ниццой: Мы упустили свои шансы
Подвёл итог поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "ПСЖ" прокомментировал матч против "Ниццы".
По словам Маркиньоса, хозяева поля не воспользовались своими моментами. При этом центральный защитник клуба заметил, что парижане остаются требовательными к себе.
"Мы испортили этот матч. У "Ниццы" был очень эффективный план, они не дали нам много пространства. Мы упустили свои шансы. Мы не любим проигрывать, особенно дома. Это важный момент в сезоне; не время давать повод для сомнений.
Мы хотим выиграть все, даже если мы чемпионы. Есть некоторые хорошие моменты, тренер их хорошо проанализирует. Мы очень требовательны и будем продолжать быть такими", - заявил бразильский футболист.
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Напомним, что "ПСЖ" на домашнем поле уступил "Ницце" со счётом 1:3 и прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции.
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