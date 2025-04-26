Капитан ПСЖ о матче с Ниццой: Мы упустили свои шансы

Капитан "ПСЖ" прокомментировал матч против "Ниццы".

По словам Маркиньоса, хозяева поля не воспользовались своими моментами. При этом центральный защитник клуба заметил, что парижане остаются требовательными к себе.

"Мы испортили этот матч. У "Ниццы" был очень эффективный план, они не дали нам много пространства. Мы упустили свои шансы. Мы не любим проигрывать, особенно дома. Это важный момент в сезоне; не время давать повод для сомнений.

Мы хотим выиграть все, даже если мы чемпионы. Есть некоторые хорошие моменты, тренер их хорошо проанализирует. Мы очень требовательны и будем продолжать быть такими", - заявил бразильский футболист.