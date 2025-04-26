Энрике о проигранном матче Лиги 1: Мы будем бороться до последней минуты в каждом матче

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал поражение от "Ниццы".

Наставник сказал, что команда будет бороться до последней минуты в каждом матче и рассчитывает на победу в полуфинале Лиги Чемпионов.

Также, по словам тренера, любой футболист, который не хочет играть с "ПСЖ" может уйти из клуба.

"Я не могу гарантировать титулы, я не могу гарантировать трофеи, но я могу гарантировать, что мы оправдаем ожидания наших болельщиков, что мы будем бороться до последней минуты в каждом матче. Я могу это гарантировать. Мы лучшая команда во Франции, и, безусловно, лучшая, как мы демонстрировали на протяжении всего сезона. Сегодня любой, кто хочет сойти с корабля, может это сделать. Мы остаемся верны своим идеям, проявляем смелость и думаем о победе в полуфинале Лиги чемпионов", - сказал Энрике.

Напомним, что "ПСЖ" уступил "Ницце" со счётом 1:3 и прервал беспроигрышную серию в Лиге 1.

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Полуфинальный матч Лиги Чемпионов "Арсенал – ПСЖ" состоится 29 апреля в 22:00 по киевскому времени.