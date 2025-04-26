Лига 1. Страсбур – Сент-Этьен 3:1. Беспроигрышная серия эльзасцев продолжается

"Страсбур", после победы над "Сент-Этьеном", сравнялся по количеству очков с "Ниццей" и "Монако" и выходит на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. За три тура до конца "святым" все еще грозит вылет из Лиги 1.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...

Лига 1. 31-й тур

Стадион: "Стад де ла Мено" (Страсбург)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Страсбур" — "Сент-Этьен" 3:1

Голы: Морейра (7), Эмега (63), Баква (83) — Давиташвили (19)

"Страсбур": Петрович — Сарр, Омобамиделе, Дукуре (Дуэ, 65) — Морейра, Барко, Андрей Сантос, Баква (Уаттара, 89) — Нанаси (Диарра, 65), Лемарешаль (Амо-Амеяу, 84) — Эмега

"Сент-Этьен": Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа — Тардье, Эква Муэффек (Мутон, 70) — Давиташвили, Стассен (Ваджи, 80), Кардона (Олд, 70)

Предупреждение: Омобамиделе (37)