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Лига 1. Страсбур – Сент-Этьен 3:1. Беспроигрышная серия эльзасцев продолжается
Обыграли аутсайдера
Фото - AS Saint Etienne
"Страсбур", после победы над "Сент-Этьеном", сравнялся по количеству очков с "Ниццей" и "Монако" и выходит на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. За три тура до конца "святым" все еще грозит вылет из Лиги 1.
Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Лига 1. 31-й тур
Стадион: "Стад де ла Мено" (Страсбург)
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
"Страсбур" — "Сент-Этьен" 3:1
Голы: Морейра (7), Эмега (63), Баква (83) — Давиташвили (19)
"Страсбур": Петрович — Сарр, Омобамиделе, Дукуре (Дуэ, 65) — Морейра, Барко, Андрей Сантос, Баква (Уаттара, 89) — Нанаси (Диарра, 65), Лемарешаль (Амо-Амеяу, 84) — Эмега
"Сент-Этьен": Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа — Тардье, Эква Муэффек (Мутон, 70) — Давиташвили, Стассен (Ваджи, 80), Кардона (Олд, 70)
Предупреждение: Омобамиделе (37)
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