Франция
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Лига 1. Гавр – Монако 1:1. Князей подвела реализация
Монако берет лишь пункт при полной доминации
Фото: AS Monaco, X
Лига 1. 31-й тур
Гавр, Стад Осеан
Гавр – Монако 1:1
Голы: Кока 22 – Бирет 61
Гавр: Горжлен – Него, Юте, Льорис (Ндиайе, 70), Балло-Туре (Пембеле, 66) – Туре, Мванга – Казимир (Жужу, 89), Кешта (Диавара, 89), Сумаре – Кока (Айю, 66)
Монако: Кен – Вандерсон (Тезе, 81), Синго, Керер, Энрике (Диатта, 81) – Аклиуш, Камара (Эль-Мусрати, 46), Закария, Бен-Сегир (Минамино, 46) – Эмболо (Балогун, 86), Бирет
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