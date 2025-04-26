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Лига 1. Гавр – Монако 1:1. Князей подвела реализация

Франция

Монако берет лишь пункт при полной доминации

Лига 1. Гавр – Монако 1:1. Князей подвела реализация

Фото: AS Monaco, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 31-й тур

Гавр, Стад Осеан

Гавр – Монако 1:1

Голы: Кока 22 – Бирет 61

Гавр: Горжлен – Него, Юте, Льорис (Ндиайе, 70), Балло-Туре (Пембеле, 66) – Туре, Мванга – Казимир (Жужу, 89), Кешта (Диавара, 89), Сумаре – Кока (Айю, 66)

Монако: Кен – Вандерсон (Тезе, 81), Синго, Керер, Энрике (Диатта, 81) – Аклиуш, Камара (Эль-Мусрати, 46), Закария, Бен-Сегир (Минамино, 46) – Эмболо (Балогун, 86), Бирет

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