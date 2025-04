Лига 1. Лион - Ренн 4:1. Разгром от команды Паулу Фонсеки

В одном из самых интересных поединков 31-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Ренном" подопечные Паулу Фонсеки не зря считались фаворитами. Хозяева искали свой гол и нашли его уже на 8-й минуте. Счет в матче открыл Малик Фофана, нанеся очень красивый удар с угла штрафной площади в дальнюю девятку ворот бретонцев.

После такого бодрого начала "ткачи" не останавливались на достигнутом. На 25-й минуте Корентен Толиссо, получив прострельную передачу от Эйнсли Мейтленд-Найлза с правого фланга, решил пробить по воротам соперника из-за пределов штрафной. Голкипер "Ренна" Брис Самба лишь взглядом провел мяч, пока тот нырял в сетку его ворот.

"Лион" полностью доминировал над своим оппонентом, а под конец первого тайма они довели счет до разгромного. Третий гол команды на свой счет записал Александер Ляказетт, который очень легко отправил мяч в ближний угол ворот. Уже к перерыву команда Паулу Фонсеки имела такое преимущество, которое трудно было бы разбазарить в следующие 45 минут матча.

⏸️ C'est la mi-temps les Gones et on mène 3-0



Grosse performance de l'équipe, on veut pareil en 2e



Allez ! ????????#OLSRFC | 3-0 pic.twitter.com/UkXxNw2lQR