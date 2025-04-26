Лига 1. Лион - Ренн 4:1. Разгром от команды Паулу Фонсеки

В одном из самых интересных поединков 31-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Ренном" подопечные Паулу Фонсеки не зря считались фаворитами. Хозяева искали свой гол и нашли его уже на 8-й минуте. Счет в матче открыл Малик Фофана, нанеся очень красивый удар с угла штрафной площади в дальнюю девятку ворот бретонцев.

После такого бодрого начала "ткачи" не останавливались на достигнутом. На 25-й минуте Корентен Толиссо, получив прострельную передачу от Эйнсли Мейтленд-Найлза с правого фланга, решил пробить по воротам соперника из-за пределов штрафной. Голкипер "Ренна" Брис Самба лишь взглядом провел мяч, пока тот нырял в сетку его ворот.

"Лион" полностью доминировал над своим оппонентом, а под конец первого тайма они довели счет до разгромного. Третий гол команды на свой счет записал Александер Ляказетт, который очень легко отправил мяч в ближний угол ворот. Уже к перерыву команда Паулу Фонсеки имела такое преимущество, которое трудно было бы разбазарить в следующие 45 минут матча.

⏸️ C'est la mi-temps les Gones et on mène 3-0



Grosse performance de l'équipe, on veut pareil en 2e



Allez ! ????????#OLSRFC | 3-0 pic.twitter.com/UkXxNw2lQR — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2025

На второй тайм наставник "Ренна" Хабиб Бейе решил заменить двух нападающих, попытавшись таким образом освежить игру своей команды. Одна из его замен сработала уже на 50-й минуте, когда гол забил Мохамед Мейте. Полузащитника "Лиона" Тьяго Альмаду вполне уместно будет критиковать, поскольку он, пытаясь вынести мяч куда подальше, выбил его прямо на ногу охотившемуся на него сопернику и, в конце концов, с легкостью отправил круглого в сетку ворот "ткачей".

После дубля из ассистов в первом тайме аргентинец решил помочь забить еще и своим соперникам. Казалось бы, что это добавит интриги противостоянию, однако "Лион" после пропущенного гола продолжал идти вперед. "Ткачи" забили четыре раза во втором тайме, правда трижды был зафиксирован офсайд. Ни Ляказетт, ни Фофана не смогли оформить дубль. А вот Жоржу Микаутадзе удалось забить, не нарушая правила. Грузинский нападающий отметился голом через минуту после появления на поле. На 77-й минуте матча он, красиво обыгравшись в стеночку с Райаном Шерки в штрафной зоне соперника, установил окончательный счет, помог команде набрать три важных очка.

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Nos gones empochent trois points essentiels dans la course à l'Europe ce soir ! ????????#OLSRFC | 4-1 pic.twitter.com/aPqA6NjaHq — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2025

"Лион" снова возвращается на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, победив "Ренн". Теперь в активе команды Паулу Фонсеки 54 очка, как у "Ниццы" и "Страсбура", однако "ткачи" находятся выше них благодаря дополнительным показателям. "Ренн" остается на десятом месте с 38 баллами и может опуститься ниже.

Лига 1. 31-й тур

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

Главный судья: Марк Болланжье (Франция)

"Лион" — "Ренн" 4:1

Голы: М. Фофана (8), Толиссо (25), Ляказетт (39), Микаутадзе (77) — Мейте (50)

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлс — Толиссо (Тессманн, 66), Матич (Верету, 76) — М. Фофана (Абнер Винисиус, 86), Альмада, Шерки (Кумбеди, 86) — Ляказетт (Микаутадзе, 76)

"Ренн": Самба — Брассье, Руо, Жаке — Трюффер, С. Фофана (Олаигбе, 75), Сиссе (Коне, 85), Матусива, Ассиньон (Гомес, 75) — Калимуэндо (Мейте, 46), Аль-Таамари (Блас, 46)

Предупреждения: нет