Франция
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Французская команда, имеющая самый молодой состав в Лиге 1, продлила контракт со своим тренером
Довольны тренером
фото из соцсетей
Руководство "Страсбурга" приняло решение продлить контракт до 2028 года с главным тренером команды Лием Росеньором.
По имеющейся информации, Лием Росеньором интересовались клубы по АПЛ, однако он выбрал остаться в чемпионате Франции.
Напомним, что Росеньор стал тренером летом 2024 года, после неудачного сезона 2023/24, тогда французская команда заняла 13-е место, пока "Страсбург" занимает 6-е место в турнирной таблице.
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Источник:athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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