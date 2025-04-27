Французская команда, имеющая самый молодой состав в Лиге 1, продлила контракт со своим тренером

Руководство "Страсбурга" приняло решение продлить контракт до 2028 года с главным тренером команды Лием Росеньором.

По имеющейся информации, Лием Росеньором интересовались клубы по АПЛ, однако он выбрал остаться в чемпионате Франции.

Напомним, что Росеньор стал тренером летом 2024 года, после неудачного сезона 2023/24, тогда французская команда заняла 13-е место, пока "Страсбург" занимает 6-е место в турнирной таблице.