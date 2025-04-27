Лига 1. Нервная победа Лилля и избиение Ланса

"Лилль" как минимум до вечера поднялся на вторую строчку после победы на "Стад Раймон Копа". Хотя местный "Анже", который борется за выживание, попил крови у гостей. Началась игра с двух супершансов у хозяев. Сначала Андре Гомеш подарил мяч Абделли в собственной штрафной, а затем Алессандро отдал прыгающий пас Шевалье в ворота, после выноса которого Аллевина расстреливал голкипера фактически с 11-метровой отметки.

Но "доги" дважды вышли сухими из воды. А в конце тайма неожиданно повели после стандарта. Алессандро идеально уложил мяч головой в угол с 10 с лишним метров в компенсированное время. А сразу после перерыва была поставлена точка. Харальдссон как настоящий ассасин несколько раз идеально открылся в штрафной. И на 50-й довел красивую комбинацию до второго. Глупое удаление Диаките стоило "Лиллю" нервной концовки, но Шевалье свои владения удержал.

После этого полный провал ждал дома "Ланс". Команда Уилла Стилла была жестоко разбита "Осером" на контратаках. С которых они умудрились пропустить 4 раза, включая 3 в конце первой половины. Обрезки "кроваво-золотых" в билд-апе и дырявую опорную зону хозяев опустим. Ведь феноменален был Синайоко, раздавший 3 ассиста на первых 3 гола. Дважды с передач форварда-альтруиста забил левый инсайд Онаиву. Гол+ассист+предассист у мелкого виртуоза Гаэтана Перрена.

Параллельно в Нанте и Монпелье голов забито не было. "Канарейки" были единственными, кто в этот вечер выбил больше единицы по xG. Из-за удаление в конце первого тайма: Ноа Эджума отметил дебютный выход в старте грубым фолом. Но из-за промахов Мохамеда "Тулуза" устояла. "Нант" таким образом еще на пункт оторвался от зоны вылета (+4). Еще на очко больше у "Реймса", который не смог переиграть главного аутсайдера французской элиты из "Монпелье".

Лига 1. 31-й тур

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Лилль 0:2

Голы: Алессандро 45+1, Харальдссон 50

Удаление в составе гостей: Диаките 67

Лилль: Шевалье – Исмаили, Алекссандро, Диаките, Менье – Пардо (Сахрауи, 89), Гомеш (Бенталеб, 78), Андре, Харальдссон (Мбаппе, 72, Баккер, 77) – Акпом (Манди, 72), Дэвид

Ланс, Боллар Делелис

Ланс – Осер 0:4

Голы: Онаиву 33, 44, Перрен 40, Хувер 73

Удаление в составе хозяев: Сотока 85

Нант, Божуар

Нант – Тулуза 0:0

Удаление в составе гостей: Эджума 38

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Реймс 0:0