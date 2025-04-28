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Хет-трик зимнего новичка. Марсель – Брест 4:1. Видео голов и обзор матча

Франция

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Хет-трик зимнего новичка. Марсель – Брест 4:1. Видео голов и обзор матча

Clément Mahoudo/AFP

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" с крупным счетом обыграл "Брест" в 31-м туре чемпионата Франции.

Хет-триком в составе "бело-голубых" отметился Амин Гуири, еще один гол забил Мэйсон Гринвуд.

Благодаря этой победе "Марсель" вновь опередил "Лилль" в борьбе за вторую строчку.

Лига 1. 31-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Брест" 4:1

Голы: Гуири 8, 45, 64, Гринвуд 37 – Сима 25

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