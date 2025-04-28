Лидер ПСЖ отметился юбилейным результативным действием в своей карьере 

Несмотря на то, что "ПСЖ" в матче против "Ниццы" (1:3) потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции, Усман Дембеле остался ключевой фигурой в атаке своей команды. Именно он отдал ассист на Фабиана Руиса, который забил единственный гол парижан в конце первого тайма. Благодаря этой передаче Дембеле записал на свой счет 200-е результативное действие в своей карьере на клубном и международном уровне.

200 - Ousmane Dembélé has been involved in a goal for the 200th time in his career for both club and national team (107 goals, 93 assists). Inspired. #PSGOGCN pic.twitter.com/R7rX8saF7E — OptaJean (@OptaJean) April 25, 2025

С 21 голом в чемпионате Франции Дембеле сейчас имеет реальные шансы получить "Золотую бутсу" Лиги 1. В случае успеха это будет уже десятый сезон подряд, когда лучшим бомбардиром турнира становится игрок "ПСЖ". Но несмотря на постоянную активность, Дембеле не забивал за "ПСЖ" с начала апреля, когда оформил дубль в победе 4:2 над "Дюнкерком" в полуфинале Кубка Франции.