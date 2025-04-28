  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лидер ПСЖ отметился юбилейным результативным действием в своей карьере 

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер ПСЖ отметился юбилейным результативным действием в своей карьере 

Франция

Ровно 200

Лидер ПСЖ отметился юбилейным результативным действием в своей карьере 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что "ПСЖ" в матче против "Ниццы" (1:3) потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции, Усман Дембеле остался ключевой фигурой в атаке своей команды. Именно он отдал ассист на Фабиана Руиса, который забил единственный гол парижан в конце первого тайма. Благодаря этой передаче Дембеле записал на свой счет 200-е результативное действие в своей карьере на клубном и международном уровне.

С 21 голом в чемпионате Франции Дембеле сейчас имеет реальные шансы получить "Золотую бутсу" Лиги 1. В случае успеха это будет уже десятый сезон подряд, когда лучшим бомбардиром турнира становится игрок "ПСЖ". Но несмотря на постоянную активность, Дембеле не забивал за "ПСЖ" с начала апреля, когда оформил дубль в победе 4:2 над "Дюнкерком" в полуфинале Кубка Франции.

Читайте такжеЛига 1. ПСЖ - Ницца 1:3. Рекорда не будет
По теме
yellow-arrow
Звездный новичок ПСЖ рассказал о своей адаптации в клубе
yellow-arrow
Интер приближается к подписанию звездного нападающего из Лиги 1
yellow-arrow
Хет-трик зимнего новичка. Марсель – Брест 4:1. Видео голов и обзор матча
Франция Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Jean
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости