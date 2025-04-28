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Звездный новичок ПСЖ рассказал о своей адаптации в клубе
Хорошо себя чувствует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия поделился своими впечатлениями от первых месяцев во Франции и новом клубе.
"Я думаю, что самое сложное – это то, что зимний трансфер может быть непростым и для тренера, потому что игрок присоединяется к команде посреди сезона. Времени на адаптацию мало, но, как по мне, я приспособился достаточно хорошо – благодаря Президенту, персоналу, тренерам, клубу и, конечно, игрокам, которые меня очень тепло приняли. Я действительно хорошо себя здесь чувствую, и эта поддержка помогает мне показывать лучшую игру на поле.
Тот факт, что болельщики так быстро приняли меня в клубную семью, что я сразу почувствовал себя счастливым и комфортным – очень помогает мне найти себя на поле. Я стараюсь максимально использовать этот шанс. С самого начала я почувствовал мощную поддержку со стороны фанатов", – сказал Хвича.
Добавим, что в этом сезоне на счету грузина 4 гола и 5 ассистов в 21 матче за "ПСЖ" во всех турнирах.
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