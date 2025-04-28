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Клуб Соболя продлил контракт с главным тренером команды

Франция

Росеньер подписал новый контракт

Клуб Соболя продлил контракт с главным тренером команды

Х: Strasbourg

Новина українською

"Страсбур", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, продлил контракт со своим главным тренером Лиамом Росеньером.

Новый договор специалиста с командой рассчитан до июня 2028 года.

Напомним, Лиам возглавил "Страсбур" летом 2024 года. Под его руководством французский клуб в текущем сезоне одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений во всех турнирах.

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Эдуард Соболь
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Источник:
RCSA
Опубликовал: Екатерина Власова
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