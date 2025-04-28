Франция
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Клуб Соболя продлил контракт с главным тренером команды
Росеньер подписал новый контракт
Х: Strasbourg
"Страсбур", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, продлил контракт со своим главным тренером Лиамом Росеньером.
Новый договор специалиста с командой рассчитан до июня 2028 года.
Напомним, Лиам возглавил "Страсбур" летом 2024 года. Под его руководством французский клуб в текущем сезоне одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений во всех турнирах.
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