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"Больше всего меня поразила его человечность". Кварацхелия высказался о работе с главным тренером ПСЖ

Франция

Футболист рассказал, что роль тренера является важной в карьере игрока

"Больше всего меня поразила его человечность". Кварацхелия высказался о работе с главным тренером ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Луисом Энрике.

"Роль тренера невероятно важна в карьере футболиста. Больше всего меня поразили его человеческие качества и отношение к игрокам. Когда кто-то подходит к вам спокойно и понятно все объясняет, игрок старается больше усвоить и сыграть еще лучше.

И на поле, и за его пределами Луис Энрике дает почувствовать, что ты должен отдать все силы - ради него, клуба и всех болельщиков. Он с большим уважением относится к игрокам и четко доносит свои идеи. Но больше всего меня поразила его человечность", - отметил футболист.

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Пари Сен-Жермен Хвича Кварацхелия
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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