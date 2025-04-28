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"Больше всего меня поразила его человечность". Кварацхелия высказался о работе с главным тренером ПСЖ
Футболист рассказал, что роль тренера является важной в карьере игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Луисом Энрике.
"Роль тренера невероятно важна в карьере футболиста. Больше всего меня поразили его человеческие качества и отношение к игрокам. Когда кто-то подходит к вам спокойно и понятно все объясняет, игрок старается больше усвоить и сыграть еще лучше.
И на поле, и за его пределами Луис Энрике дает почувствовать, что ты должен отдать все силы - ради него, клуба и всех болельщиков. Он с большим уважением относится к игрокам и четко доносит свои идеи. Но больше всего меня поразила его человечность", - отметил футболист.
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