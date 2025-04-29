Французский гранд не оставляет попыток подписать защитника Челси

И хотя его сезон в составе "Челси" уже завершен из-за травмы подколенного сухожилия, Уэсли Фофана уже думает о следующем году. Сейчас он находится на реабилитации после операции. "Челси", в свою очередь, серьезно рассматривает возможность его продажи из-за многочисленных травм футболиста. Теперь остается определить условия – будет ли это аренда или полноценный трансфер.

В случае продажи, скорее всего, речь пойдет о клубах с Ближнего Востока, учитывая высокую стоимость, которую "Челси" заплатила "Лестеру" в 2022 году – 81 миллион евро. С другой стороны – "Марсель", который до сих пор считает француза одним из лучших на своей позиции, может быть заинтересован в аренде, чтобы проверить его форму после операции. По информации Foot Mercato, они внимательно следит за ситуацией с защитником "Челси".

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Спортивное руководство французского клуба не оставляет идею подписания защитника, который к тому же является большим фанатом "Марселя" и очень заинтересован в переходе. Впрочем, для этого "Марселю" придется пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Также нужно будет еще договориться с "Челси", который не очень хочет покрывать часть солидной зарплаты игрока.

Добавим, что в этом сезоне Фофана провел 14 матчей за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего француза в 27 миллионов евро.