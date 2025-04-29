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Поль Погба ведет переговоры с клубом МЛС

Франция

Может продолжить карьеру в столице США

Поль Погба ведет переговоры с клубом МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media

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Как сообщает издание The Washington Post, "Ди Си Юнайтед" на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с бывшей звездой "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

Сообщается, что "Ди Си" владеет правами открытия (discovery rights) на Погба в МЛС, что не позволяет другим командам лиги вести с ним переговоры. Генеральный директор клуба Джейсон Левиен уже провел несколько разговоров с агентами Погба и по крайней мере один раз встречался с самим игроком. Стороны обменялись контрактными предложениями. Ожидается, что Погба примет решение в течение нескольких недель.

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Напомним, что Погба не играл с сентября 2023 года после того, как у него обнаружили запрещенное вещество, повышающее уровень тестостерона. Ему разрешили возобновить тренировки в январе этого года, а в марте – вернуться к игре.

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Поль Погба МЛС Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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Источник:
The Washington Post
Опубликовал: Алексей Полищук
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