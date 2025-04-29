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ПСЖ готовы продать своего капитана этим летом
На фоне интереса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Маркиньос – символ эпохи катарских владельцев в "ПСЖ". Бразилец присоединился к клубу еще летом 2013 года и стал свидетелем доминирования парижан во французском футболе. Однако Лига чемпионов до сих пор остается для него недосягаемой.
Сейчас "ПСЖ" находится в полуфинале ЛЧ, где уже сегодня, 29 апреля, сыграет первый матч против "Арсенала". Но как сообщает издание L'Équipe, для Маркиньоса это может быть последний шанс выиграть заветный трофей вместе с французским клубом.
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Прошлым летом к нему проявляли серьезный интерес клубы из Саудовской Аравии, однако он решил остаться в Париже. Однако интерес никуда не исчез – он только вырос. И одновременно изменилась позиция самого "ПСЖ": если раньше капитан был "неприкосновенным", то сейчас клуб готов рассмотреть вариант с его продажей уже этим летом.
Добавим, что бразилец провел 480 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 40 голов и отдав 12 ассистов.
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