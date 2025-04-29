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DAZN разрывает контракт на трансляцию Лиги 1 из-за споров

Франция

DAZN подал иск в суд на LFP

DAZN разрывает контракт на трансляцию Лиги 1 из-за споров

Фото: Getty Images

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Стриминговый сервис DAZN намерен расторгнуть свое соглашение о трансляции французской Лиги 1 в конце текущего сезона из-за серьезных разногласий с Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP). Об этом сообщает издание L'Équipe.

DAZN, который стал главным международным транслятором Лиги 1 лишь год назад, подписав пятилетний контракт, разочарован условиями соглашения. Компания уже подала иск в суд на LFP, требуя возмещения убытков в размере 573 миллионов евро.

На недавней встрече президентов клубов Лиги 1 в середине апреля было принято решение расторгнуть действующий контракт с DAZN после завершения сезона 2024/25. При этом LFP требует от британского вещателя выплатить компенсацию в размере от 110 до 125 миллионов евро.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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