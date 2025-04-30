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Пари Сен-Жермен нашел в Испании замену для своего капитана

Франция

Защитник может покинуть клуб

Пари Сен-Жермен нашел в Испании замену для своего капитана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" планирует масштабное обновление обороны и готов распрощаться с капитаном команды и одним из символов последнего десятилетия – Маркиньосом. Бразилец может покинуть клуб уже этим летом, особенно учитывая серьезный интерес со стороны Саудовской Аравии.

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Причины возможного трансфера не только спортивные, но и финансовые: в 30 лет Маркиньос все еще имеет немалую рыночную стоимость, а его продажа поможет освободить зарплатную ведомость и привлечь средства на новые подписания.

Главным кандидатом на замену стал Кристиан Москера – молодой центральный защитник "Валенсии", поразивший в этом сезоне Ла Лиги. В "ПСЖ" готовы рассмотреть вариант выкупа контракта игрока за 40 миллионов евро. Наставник парижан Луис Энрике уже одобрил возможный трансфер. Он считает, что пара Москера–Пачо добавит команде стабильности и свежести в защитной линии.

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Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего Москера 1 гол в 36 матчах за "Валенсию" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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