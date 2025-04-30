  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Французский гранд начал переговоры с сенсационным вундеркиндом аргентинского футбола

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Французский гранд начал переговоры с сенсационным вундеркиндом аргентинского футбола

Франция

Многим топ-клубам Европы приписывают интерес к талантливому хавбеку

Французский гранд начал переговоры с сенсационным вундеркиндом аргентинского футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский гранд начал процесс переговоров с сенсационным вундеркиндом аргентинского футбола.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, представители "Пари Сен-Жермен" уже начали переговоры о возможном трансфере Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта". 17-летний аргентинский полузащитник считается одним из самых талантливых футболистов в своем возрасте в Южной Америке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Франко Мастантуоно забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Читайте такжеЕвропейские топ-клубы заинтересованы в подписании главного таланта Аргентины
По теме
yellow-arrow
Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за трансфер главной звезды Лиона
yellow-arrow
Два английских топ-клуба следят за талантливым тинейджером Реймса
yellow-arrow
Полузащитник ПСЖ - о победе над Арсеналом: Мы понимаем, что это не конец
Пари Сен-Жермен Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Франко Мастантуоно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости