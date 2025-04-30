Французский гранд начал переговоры с сенсационным вундеркиндом аргентинского футбола

Французский гранд начал процесс переговоров с сенсационным вундеркиндом аргентинского футбола.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, представители "Пари Сен-Жермен" уже начали переговоры о возможном трансфере Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта". 17-летний аргентинский полузащитник считается одним из самых талантливых футболистов в своем возрасте в Южной Америке.

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В этом сезоне Франко Мастантуоно забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.