ПСЖ хочет продлить контракт с ключевым игроком команды

"Пари Сен-Жермен" хочет продлить контракт с ключевым игроком команды.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство "ПСЖ" готово начать переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой о новом долгосрочном соглашении, поскольку за ним следят английские топ-клубы.

Напомним, что парижане подписали 26-летнего вратаря из "Милана" на правах свободного агента в 2021 году. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 11 "сухих" матчей в 37 поединках за "ПСЖ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.