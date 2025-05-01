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ПСЖ хочет продлить контракт с ключевым игроком команды

Франция

Его нынешнее соглашение с клубом действует до 2026 года

ПСЖ хочет продлить контракт с ключевым игроком команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" хочет продлить контракт с ключевым игроком команды.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство "ПСЖ" готово начать переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой о новом долгосрочном соглашении, поскольку за ним следят английские топ-клубы.

Напомним, что парижане подписали 26-летнего вратаря из "Милана" на правах свободного агента в 2021 году. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 11 "сухих" матчей в 37 поединках за "ПСЖ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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