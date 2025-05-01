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Сложный выбор. UNFP объявил номинантов на звание лучшего французского футболиста, играющих за рубежом
Один лучше другого
Фото - UNFP
Профсоюз профессиональных футболистов, играющих во Франции (UNFP), объявил номинантов на звание лучшего французского футболиста, играющих за рубежом.
UNFP назвал пять футболистов, претендующих на награду.
- Жюль Кунде ("Барселона");
- Майк Меньян ("Милан");
- Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид");
- Майкл Олисе ("Бавария")
- Уильям Салиба ("Арсенал")
Jules KOUNDÉ— UNFP (@UNFP) April 30, 2025
Mike MAIGNAN
Kylian MBAPPÉ
Michael OLISE
William SALIBA
Pas mal, non ? C'est français ????????
C'est aussi la liste des nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur français à l’étranger ????#TropheesUNFP pic.twitter.com/e0yVx1q4ij
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Церемония награждения пройдёт 11 мая в 19:45 по киевскому времени.
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