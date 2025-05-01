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Сложный выбор. UNFP объявил номинантов на звание лучшего французского футболиста, играющих за рубежом

Франция

Один лучше другого

Сложный выбор. UNFP объявил номинантов на звание лучшего французского футболиста, играющих за рубежом

Фото - UNFP

Новина українською

Профсоюз профессиональных футболистов, играющих во Франции (UNFP), объявил номинантов на звание лучшего французского футболиста, играющих за рубежом.

UNFP назвал пять футболистов, претендующих на награду.

  • Жюль Кунде ("Барселона");
  • Майк Меньян ("Милан");
  • Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид");
  • Майкл Олисе ("Бавария")
  • Уильям Салиба ("Арсенал")
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Церемония награждения пройдёт 11 мая в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
UNFP
Опубликовал: Владислав Прийменко
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