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Мать Килиана Мбаппе рассказала, что сын убедил ее не продавать французский Кан
Несмотря на возмущение фанатов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мать и агент Килиана Мбаппе Файза Ламари рассказала в интервью, что сын убедил ее не продавать французский клуб "Кан", несмотря на критику и вылет команды.
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После тяжелого сезона, во время которого команда сменила трех тренеров и финиширует на последнем месте в Лиге 2, фанаты "Кана" не сдерживали возмущения. Один из баннеров на трибунах был особенно красноречивым: "Руководство, игроки – все виноваты, все вон". Килиан Мбаппе, который владеет клубом через инвестиционный фонд Coalition Capital, также оказался под огнем критики.
В интервью Ici Normandie Ламари призналась, что серьезно рассматривала выход из проекта.
"Я помню, как смиренно сказала Килиану, что "Кан" нас не заслуживает, и что надо уметь уйти, когда тебя не хотят. Но он был против. Он убедил меня остаться. Было бы нечестно уйти сейчас. Мы не оставим "Кан". Наша цель – сделать из этого общественный проект", – сказала Ламари.
Добавим, что за два матча до окончания чемпионата "Кан" занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 2 с 21 зачетным баллом.
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