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Фрайбург выигрывает борьбу за талантливого вингера с Франции
Ища таланты из глубин
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фрайбург" добился успеха в своей многонедельной кампании за Сириаке Ирие.
Вскоре будет объявлено, что девятнадцатилетний вингер "Труа" со второго французского дивизиона станет первым летним приобретением немецкого клуба. Первой об этом и о медицинском обследовании, которое уже было завершено в Брайсгау, сообщила французская ежедневная газета L'Est éclair.
Также, поскольку "Труа" принадлежит к международной City Football Group, финансируемой преимущественно Abu Dhabi United Group, желаемый талант не был доступен по выгодной цене.
Базовая стоимость трансфера составляет от восьми до девяти миллионов евро.
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