  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фрайбург выигрывает борьбу за талантливого вингера с Франции

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фрайбург выигрывает борьбу за талантливого вингера с Франции

Франция
Обновлено

Ища таланты из глубин

Фрайбург выигрывает борьбу за талантливого вингера с Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фрайбург" добился успеха в своей многонедельной кампании за Сириаке Ирие.

Вскоре будет объявлено, что девятнадцатилетний вингер "Труа" со второго французского дивизиона станет первым летним приобретением немецкого клуба. Первой об этом и о медицинском обследовании, которое уже было завершено в Брайсгау, сообщила французская ежедневная газета L'Est éclair.

Читайте такжеАугсбург подписал французского таланта

Также, поскольку "Труа" принадлежит к международной City Football Group, финансируемой преимущественно Abu Dhabi United Group, желаемый талант не был доступен по выгодной цене.

Базовая стоимость трансфера составляет от восьми до девяти миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Мать Килиана Мбаппе рассказала, что сын убедил ее не продавать французский Кан
yellow-arrow
ПСЖ хочет продлить контракт с ключевым игроком команды
yellow-arrow
Сложный выбор. UNFP объявил номинантов на звание лучшего французского футболиста, играющих за рубежом
Бундеслига Лига 2
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости