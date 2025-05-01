Фрайбург выигрывает борьбу за талантливого вингера с Франции

"Фрайбург" добился успеха в своей многонедельной кампании за Сириаке Ирие.

Вскоре будет объявлено, что девятнадцатилетний вингер "Труа" со второго французского дивизиона станет первым летним приобретением немецкого клуба. Первой об этом и о медицинском обследовании, которое уже было завершено в Брайсгау, сообщила французская ежедневная газета L'Est éclair.

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Также, поскольку "Труа" принадлежит к международной City Football Group, финансируемой преимущественно Abu Dhabi United Group, желаемый талант не был доступен по выгодной цене.

Базовая стоимость трансфера составляет от восьми до девяти миллионов евро.