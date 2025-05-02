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Ницца - Реймс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Ницца - Реймс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.05.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Ницца - Реймс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ницца", которая находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, принимает дома "Реймс", что находится на 13-й строчке и не претендует на еврокубки, но ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1.

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Лига 1. 32-й тур

2 мая. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"

Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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