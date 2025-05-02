Ницца - Реймс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

"Ницца", которая находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, принимает дома "Реймс", что находится на 13-й строчке и не претендует на еврокубки, но ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1.

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ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Лига 1. 32-й тур

2 мая. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"

Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1