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Известно, кто может заменить Луиша Кампуша на посту спортдира ПСЖ

Франция

Уже работал в клубе

Известно, кто может заменить Луиша Кампуша на посту спортдира ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луиш Кампуш – архитектор нынешнего состава "Пари Сен-Жермен". Именно при его каденции спортивного директора с 2022 года клуб подписал таких игроков, как Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Витинья и Жоау Невеш – они играют ключевую роль в успехах команды как на европейской арене, так и внутри Франции.

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Впрочем, будущее Кампуша остается под вопросом. По информации Get French Football News, переговоры с португальцем продолжаются, однако с каждым днем вероятность подписания нового контракта уменьшается, а действующее соглашение завершается в конце сезона. Луис Энрике открыто выражал желание видеть Кампуша в клубе и в дальнейшем, но все больше шансов, что этого не произойдет.

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В случае ухода Кампуша, главным кандидатом на его замену является Антеру Энрике – бывший спортивный директор "ПСЖ", который занимал эту должность в 2017-2019 годах. Даже после завершения его официального мандата, Энрике сохранил влияние в клубе. Он заинтересован в потенциальном возвращении.

Напомним, что "ПСЖ" находится в шаге от финала Лиги чемпионов после выездной победы над "Арсеналом" (1:0) в первом матче 1/2 финала.

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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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