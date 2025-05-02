  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Брату Килиана Мбаппе придется перенести операцию из-за серьезной травмы

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брату Килиана Мбаппе придется перенести операцию из-за серьезной травмы

Франция

Для него сезон завершен

Брату Килиана Мбаппе придется перенести операцию из-за серьезной травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый сезон Итана Мбаппе в "Лилле" сложился не слишком удачно и завершается для него на негативной ноте. Младший брат капитана сборной Франции и нападающего "Реала" Килиана Мбаппе получил травму подколенного сухожилия во втором тайме победного матча против "Анже" (2:0) в минувшее воскресенье.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Полузащитник пропустит остаток сезона и на следующей неделе перенесет операцию. По информации L'Équipe, Итан может быть вне игры несколько месяцев.

Футболист присоединился к "Лиллю" в июле прошлого года, подписав трехлетний контракт до 2027-го. Добавим, что в этом сезоне Итан сыграл в 14 матчах за "Лилль" во всех турнирах.

Читайте такжеМать Килиана Мбаппе рассказала, что сын убедил ее не продавать французский Кан
По теме
yellow-arrow
Атлетико заинтересован в трансфере защитника Монако
yellow-arrow
Известно, кто может заменить Луиша Кампуша на посту спортдира ПСЖ
yellow-arrow
Ницца - Реймс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Килиан Мбаппе Лилль Этан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости