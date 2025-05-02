Брату Килиана Мбаппе придется перенести операцию из-за серьезной травмы

Первый сезон Итана Мбаппе в "Лилле" сложился не слишком удачно и завершается для него на негативной ноте. Младший брат капитана сборной Франции и нападающего "Реала" Килиана Мбаппе получил травму подколенного сухожилия во втором тайме победного матча против "Анже" (2:0) в минувшее воскресенье.

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Полузащитник пропустит остаток сезона и на следующей неделе перенесет операцию. По информации L'Équipe, Итан может быть вне игры несколько месяцев.

Футболист присоединился к "Лиллю" в июле прошлого года, подписав трехлетний контракт до 2027-го. Добавим, что в этом сезоне Итан сыграл в 14 матчах за "Лилль" во всех турнирах.