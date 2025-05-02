Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брату Килиана Мбаппе придется перенести операцию из-за серьезной травмы
Для него сезон завершен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый сезон Итана Мбаппе в "Лилле" сложился не слишком удачно и завершается для него на негативной ноте. Младший брат капитана сборной Франции и нападающего "Реала" Килиана Мбаппе получил травму подколенного сухожилия во втором тайме победного матча против "Анже" (2:0) в минувшее воскресенье.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Полузащитник пропустит остаток сезона и на следующей неделе перенесет операцию. По информации L'Équipe, Итан может быть вне игры несколько месяцев.
Футболист присоединился к "Лиллю" в июле прошлого года, подписав трехлетний контракт до 2027-го. Добавим, что в этом сезоне Итан сыграл в 14 матчах за "Лилль" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- В Динамо появился иностранный новичок: футболист тренируется с командой
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Не Забарный и не Довбик. Известный тренер определил лучшего украинского легионера
- Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за трансфер главной звезды Лиона
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой