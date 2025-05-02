Официально: LFP и DAZN разорвали контракт на трансляцию матчей Лиги 1

LFP официально объявила о прекращении сотрудничества с DAZN по трансляции матчей Лиги 1.

По информации СМИ, британский вещатель выплатит LFP компенсацию в размере 100 миллионов евро за расторжение контракта.

Также DAZN осуществит два последних запланированных платежа за текущий сезон на общую сумму 140 миллионов евро.