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Официально: LFP и DAZN разорвали контракт на трансляцию матчей Лиги 1
DAZN выплатит 100 миллионов евро за расторжение договора
Фото: Getty Images
LFP официально объявила о прекращении сотрудничества с DAZN по трансляции матчей Лиги 1.
По информации СМИ, британский вещатель выплатит LFP компенсацию в размере 100 миллионов евро за расторжение контракта.
Также DAZN осуществит два последних запланированных платежа за текущий сезон на общую сумму 140 миллионов евро.
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Источник:LFP
Опубликовал: Екатерина Власова
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