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INEOS рассматривает продажу Ниццы из-за инвестиций в Манчестер Юнайтед

Франция

Ожидаемая сумма продажи - 250 миллионов евро

INEOS рассматривает продажу Ниццы из-за инвестиций в Манчестер Юнайтед

Jon Super/Telegraph

Новина українською

Компания INEOS, принадлежащая Джиму Рэтклиффу, изучает возможность продажи французского футбольного клуба "Ницца".

NEOS рассчитывает выручить за "Ниццу" около 250 миллионов евро и привлекла нью-йоркский инвестиционный банк Lazard для содействия сделке.

Решение о возможной продаже связано с тем, что INEOS также является совладельцем английского "Манчестер Юнайтед", получив миноритарную долю с контролем над спортивными решениями в 2024 году.

После того, как и "Ницца", и "Манчестер Юнайтед" квалифицировались в Лигу Европы по итогам сезона 2023/24, акции INEOS в обоих клубах были переданы в траст до 30 июня 2025 года.

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Ницца Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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