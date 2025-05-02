INEOS рассматривает продажу Ниццы из-за инвестиций в Манчестер Юнайтед

Компания INEOS, принадлежащая Джиму Рэтклиффу, изучает возможность продажи французского футбольного клуба "Ницца".

NEOS рассчитывает выручить за "Ниццу" около 250 миллионов евро и привлекла нью-йоркский инвестиционный банк Lazard для содействия сделке.

Решение о возможной продаже связано с тем, что INEOS также является совладельцем английского "Манчестер Юнайтед", получив миноритарную долю с контролем над спортивными решениями в 2024 году.

После того, как и "Ницца", и "Манчестер Юнайтед" квалифицировались в Лигу Европы по итогам сезона 2023/24, акции INEOS в обоих клубах были переданы в траст до 30 июня 2025 года.